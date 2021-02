Frana ad Amalfi, Casciello (FI): “Intervenga il Governo” (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Presenterò in queste ore un’interrogazione ai ministri dell’Ambiente, delle Infrastrutture e dei Beni Culturali e del Turismo, per capire quali celeri provvedimenti il Governo intenda prendere in merito alla gravissima situazione che si vive ad Amalfi e in tutta la Costiera Amalfitana, a seguito della Frana che ha causato danni, paura, evacuazioni di case ed enormi disagi”. Lo afferma l’onorevole Gigi Casciello, Deputato di Forza Italia e tra i fondatori dell’Associazione Voce Libera. “Già in passato ho segnalato le criticità irrisolte, dal punto di vista idrogeologico, del territorio della Costa d’Amalfi – prosegue l’onorevole Casciello -. Occorre intervenire in aiuto della nostra Divina, una delle zone d’Italia più duramente toccata ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Presenterò in queste ore un’interrogazione ai ministri dell’Ambiente, delle Infrastrutture e dei Beni Culturali e del Turismo, per capire quali celeri provvedimenti ilintenda prendere in merito alla gravissima situazione che si vive ade in tutta la Costieratana, a seguito dellache ha causato danni, paura, evacuazioni di case ed enormi disagi”. Lo afferma l’onorevole Gigi, Deputato di Forza Italia e tra i fondatori dell’Associazione Voce Libera. “Già in passato ho segnalato le criticità irrisolte, dal punto di vista idrogeologico, del territorio della Costa d’– prosegue l’onorevole-. Occorre intervenire in aiuto della nostra Divina, una delle zone d’Italia più duramente toccata ...

