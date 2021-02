Fondazione Agnelli: “Investire di più nella formazione degli insegnanti” (Di martedì 2 febbraio 2021) Secondo lo studio, «gli insegnanti di scuola primaria risultano mediamente più virtuosi dei professori delle medie». Andrea Gavosto: «Occorre uno sforzo energico per migliorare le capacità didattiche del maggior numero possibile di docenti» Leggi su lastampa (Di martedì 2 febbraio 2021) Secondo lo studio, «glidi scuola primaria risultano mediamente più virtuosi dei professori delle medie». Andrea Gavosto: «Occorre uno sforzo energico per migliorare le capacità didattiche del maggior numero possibile di docenti»

LaStampa : Fondazione Agnelli: “Investire di più nella formazione degli insegnanti” - messveneto : Fondazione Agnelli: “Investire di più nella formazione degli insegnanti”: Secondo lo studio, «gli insegnanti di scu… - orizzontescuola : Quali pratiche didattiche utilizzano i docenti in aula? Ricerca della Fondazione Agnelli - chilisummer : Chi ha investito Invalsi e la Fondazione Agnelli della questione? un ministero non c'è? - marioricciard18 : RT @albertobaccini: @marioricciard18 @BBCRadio4 Non c'è da preoccuparsi. Ci sono INVALSI e Fondazione Agnelli a presidio della questione. L… -