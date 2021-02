Fazio intervista Obama a Che tempo che fa

Leggi su ck12

(Di martedì 2 febbraio 2021) “Siamo onorati di comunicarvi che domenica, per la prima volta in esclusiva tv in Italia, Fabioa CheChe Fa intervisterà il 44° Presidente degli Stati Uniti, Barack“. Queste le parole sulla pagina Facebook del programma CheChe Fa, condotto da Fabioin onda tutte le domeniche alle ore 20.00 su Rai 3. Un programma che riprende i talk show statunitensi, con intramezzi di varietà grazie anche alla presenza di una frizzante Luciana Littizzetto. A condurlo è un intellettuale e pacato Fabioche da conduttore del festival di Sanremo per ben quattro edizioni si sposta in modo fisso su Rai 3. Lo show potrà essere fruito sul tv o in streaming su Raiplay.it. Ck12 Giornale.