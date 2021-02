Donna uccisa a coltellate nel Salento | arrestato l’ex | è un 39enne di Torre Annunziata – IL NOME

(Di martedì 2 febbraio 2021) E’ finito in manette questa mattina ildiaccusato dell’omicidio di Sonia Di Maggio,nella serata di ieri in provincia di Lecce. E’ stato catturato questa mattina il presunto responsabile dell’omicidio di Sonia Di Maggio, la 29enneieri sera a Minervino di Lecce mentre era in compagnia del

Agenzia_Ansa : #Donna di 29 anni #uccisa a coltellate per strada in #Salento Era con il fidanzato. Carabinieri sulle tracce dell'e… - RaiNews : Minervino di Lecce - HuffPostItalia : Salento, 29enne uccisa a coltellate mentre passeggia con il fidanzato: si cerca l'ex della donna - rudivecchi : RT @allenurbb: cos'è questa, la quarta donna uccisa da inizio 2021? 32 giorni. - _ariannnn : RT @allenurbb: cos'è questa, la quarta donna uccisa da inizio 2021? 32 giorni. -

...A Storie Italiane giungono importanti aggiornamenti sull'omicidio di Sonia Di Maggio 29enne... che avrebbe quindi percorso centinaia di chilometri per poi tendere un agguato alla. Come ...... ragazza di 29 anni originaria di Rimini,mentre stava passeggiando con il fidanzato a Specchia Gallone, piccola frazione di Minervino di Lecce. Laè stata colpita più volte con un ...E' finito in manette questa mattina il 39enne di Torre Annunziata accusato dell'omicidio di Sonia Di Maggio, uccisa nella serata di ieri ...E' stato fermato dalla polizia di Stato nel centro di Otranto, in provincia di Lecce, il presunto assassino di Sonia Di Maggio, la 29enne originaria di Rimini uccisa ieri sera a Specchia Gallone, fraz ...