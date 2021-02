DAYDREAMER | anticipazioni dall’8 al 12 febbraio 2021

Leggi su tvsoap

(Di martedì 2 febbraio 2021)le ali del sogno,e trame puntate settimanali da lunedì 8 a venerdì 12: Osman è in partenza con grande rammarico di Ayhan, che rifiuta l’approccio di Ceycey. Leyla ed Emre sembrano ritrovare l’intesa di un tempo. Assistiamo allo strampalato corteggiamento a Guliz da parte di Muzaffer e alla telefonata della nonna a Ceycey con rinnovate pressioni affinché si sposi. Sanem ha intuito che lo Zio Mitaht può fare da intermediario per calmare gli animi tra Mevkibe e Huma, risolvendo così il problema del matrimonio. I due, infatti, non riescono a concordare una data per le nozze, perché le rispettive madri li ostacolano. Mithat, per entrare nelle simpatie di Huma, la corteggia, la invita a pranzo, la ubriaca di parole e aneddoti finché lei non capitola e accetta di incontrare la famiglia ...