David Cronenberg e Viggo Mortensen insieme per un nuovo film (Di martedì 2 febbraio 2021) A ben sei anni di distanza dalla sua ultima pellicola, David Cronenberg tornerà dietro la macchina da presa per dirigere uno strano film noir, con protagonista Viggo Mortensen Ritorno alla macchina da presa per David Cronenberg, il regista di film quali A Dangerous Method e Cosmopolis. A lanciare l’indiscrezione è stato Viggo Mortensen. L’attore infatti, sta promuovendo Falling, il suo debutto alla regia dopo decenni in cui ha rivestito il ruolo di interprete in pellicole quali “Il Signore degli anelli”, “Green Book” e “Captain Fantastic“. Nel corso di un’intervista rilasciata a GQ, Mortensen ha parlato del prossimo progetto a cui prenderà parte, dichiarando “Si tratta di qualcosa che ... Leggi su zon (Di martedì 2 febbraio 2021) A ben sei anni di distanza dalla sua ultima pellicola,tornerà dietro la macchina da presa per dirigere uno stranonoir, con protagonistaRitorno alla macchina da presa per, il regista diquali A Dangerous Method e Cosmopolis. A lanciare l’indiscrezione è stato. L’attore infatti, sta promuovendo Falling, il suo debutto alla regia dopo decenni in cui ha rivestito il ruolo di interprete in pellicole quali “Il Signore degli anelli”, “Green Book” e “Captain Fantastic“. Nel corso di un’intervista rilasciata a GQ,ha parlato del prossimo progetto a cui prenderà parte, dichiarando “Si tratta di qualcosa che ...

