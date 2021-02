Crotone | Di Carmine | ' Ho sentito l' amore di tutti nel volermi qui'

(Di martedì 2 febbraio 2021)- "Aavevo fatto tante partite, sono rimasto colpito dalla tifoseria. E' stata una spinta in più a venire: peccato che non siano allo stadio: potrebero darci una grande mano" . Lo ha ...

Lo ha dichiarato Samuel Di, nuovo acquisto del, nella propria conferenza stampa di presentazione: "Sono venuto perché ho sentito l'amore di compagni, allenatore e società nel ...Ildel patron Vrenna, tristemente ultimo in classifica, non è riuscito a cambiare volto ... Acquisti : Adam Ounas (Napoli) e Samuel di(Hellas Verona) Cessioni : Luca Siligardi (...CROTONE - "A Crotone avevo fatto tante partite, sono rimasto colpito dalla tifoseria. E' stata una spinta in più a venire: peccato che non siano allo stadio: potrebero darci una grande mano". Lo ha di ...Il nuovo acquisto: "Ho sentito l'amore di tutti nel volermi, avevo bisogno di questo dopo due anni un po' particolari" ...