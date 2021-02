Crisi di Governo, Mattarella ha deciso: governo istituzionale “di alto profilo” (Di martedì 2 febbraio 2021) Il Presidente della Camera Roberto Fico è salito al Quirinale per incontrare il Capo di Stato, Sergio Mattarella. Solo poche ore fa la rottura di Matteo Renzi sul tavolo di lavoro per cercare un programma condiviso e una maggioranza rinnovata e coesa. Dopo l’annuncio del leader di Italia Viva, Fico ha comunicato a Mattarella il fallimento del mandato esplorativo. Roberto Fico: “Non ho registrato unanime disponibilità” Il colloquio tra Fico e Mattarella è durato meno di mezz’ora. Al termine, è arrivata la dichiarazione di Fico: “Si conclude oggi il mandato esplorativo del Presidente della Repubblica mi ha affidato. A seguito di un giro di consultazioni a partire dalle forze che sostenevano il precedente governo, ho promosso l’avviso di temi e spunti programmatici“. Il Presidente della Camera ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 2 febbraio 2021) Il Presidente della Camera Roberto Fico è salito al Quirinale per incontrare il Capo di Stato, Sergio. Solo poche ore fa la rottura di Matteo Renzi sul tavolo di lavoro per cercare un programma condiviso e una maggioranza rinnovata e coesa. Dopo l’annuncio del leader di Italia Viva, Fico ha comunicato ail fallimento del mandato esplorativo. Roberto Fico: “Non ho registrato unanime disponibilità” Il colloquio tra Fico eè durato meno di mezz’ora. Al termine, è arrivata la dichiarazione di Fico: “Si conclude oggi il mandato esplorativo del Presidente della Repubblica mi ha affidato. A seguito di un giro di consultazioni a partire dalle forze che sostenevano il precedente, ho promosso l’avviso di temi e spunti programmatici“. Il Presidente della Camera ...

