Covid, l’incredibile ordinananza di un comune italiano: vietato ammalarsi (Di martedì 2 febbraio 2021) Alessandro Nunziati A Oniferi, un comune di 900 abitanti a 5 km da Nuoro, è vietato ammalarsi di coronavirus. A stabilirlo è un’ordinanza firmata dalla sindaca del comune sardo, Stefania Piras: “È fatto assoluto divieto ai cittadini oniferesi di ammalarsi, di avere necessità di cure e farmaci, di contrarre il virus Covid-19”, si legge nel testo inviato anche all’ATS – ASL locale. Si tratta, come ha dichiarato la sindaca di Oniferi, di una provocazione: “È da mesi che chiediamo che ci venga assegnato un medico ma non veniamo ascoltati – ha spiegato a L’Unione Sarda -. Qui la situazione è al limite”. Durante l’estate, infatti, il medico storico del paese ha lasciato l’ambulatorio e da allora sono giunti nel comune della Sardegna medici neolaureati con incarichi ... Leggi su improntaunika (Di martedì 2 febbraio 2021) Alessandro Nunziati A Oniferi, undi 900 abitanti a 5 km da Nuoro, èdi coronavirus. A stabilirlo è un’ordinanza firmata dalla sindaca delsardo, Stefania Piras: “È fatto assoluto divieto ai cittadini oniferesi di, di avere necessità di cure e farmaci, di contrarre il virus-19”, si legge nel testo inviato anche all’ATS – ASL locale. Si tratta, come ha dichiarato la sindaca di Oniferi, di una provocazione: “È da mesi che chiediamo che ci venga assegnato un medico ma non veniamo ascoltati – ha spiegato a L’Unione Sarda -. Qui la situazione è al limite”. Durante l’estate, infatti, il medico storico del paese ha lasciato l’ambulatorio e da allora sono giunti neldella Sardegna medici neolaureati con incarichi ...

