Coronavirus: Usa, oltre 26 mln di casi, ma i vaccinati sono di più (Di martedì 2 febbraio 2021) Washington, 2 feb. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Negli Stati Uniti il numero di persone contagiate dal Coronavirus è salito a 26,3 milioni, ma il numero delle persone che a ieri aveva ricevuto almeno una dose di vaccino è di 26,5 milioni. E' quanto emerge dai dati messi insieme da Bloomberg Vaccine Tracker, secondo cui gli Stati Uniti somministrano in media 1,35 milioni di dosi al giorno di vaccino contro il Covid. Secondo i dati della Johns Hopkins, i casi aggiornati a ieri erano 26.317.525 mentre le vittime sono 443.361, cifre che fanno degli Stati Uniti il primo Paese al mondo per numero di contagi e di decessi.

