Cassano non le manda a dire a Conte: "Eriksen un campione ma con lui manco Modric giocherebbe…" (Di martedì 2 febbraio 2021) Intervenuto nel consueto appuntamento con la Bobo TV su Twitch sul canale di Christian Vieri, Antonio Cassano ha parlato del momento dell'Inter reduce dalla vittoria nel derby di Coppa Italia contro il Milan e dal successo in campionato. In modo particolare FantAntonio si è soffermato sulla doppia buona prestazione di Christian Eriksen, fino ad oggi oggetto misterioso e quasi mai utilizzato dal tecnico Conte.A tutto Cassano: da Eriksen a Marottacaption id="attachment 1005637" align="alignnone" width="808" Eriksen (getty images)/caption"Eriksen è un grandissimo campione, sia che lo metti davanti alla difesa che mezzala. Non ho scoperto certo io l'acqua calda: è un campione, aveva solo bisogno di fiducia", ha spiegato ...

