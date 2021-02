Barack Obama ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa

Leggi su zon

(Di martedì 2 febbraio 2021) Tramite un comunicato sui social, è stato resa nota la presenza dia Cheche fa “Siamo onorati di comunicarvi che domenica, per la prima volta in esclusiva tv in Italia,a CheChe Fa, intervisterà il 44° Presidente degli Stati Uniti,. Vi aspettiamo, per questo straordinario appuntamento, domenica dalle 20.00 su Rai3“. Questo è il comunicato con il quale le pagine social di CheChe Fa hanno annunciato il confronto tra. Una notizia inaspettata per tutti i telespettatori, che in pochissimohanno commentato con entusiasmo la notizia: “Me lo sentivo che prima o ...