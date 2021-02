Atp Melbourne 2 2021: programma e orari di mercoledì 3 febbraio con Kyrgios (Di martedì 2 febbraio 2021) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di mercoledì 3 febbraio, per quanto riguarda il Murray River Open 2021. L’evento in scena a Melbourne offrirà svariati match interessanti, tra i quali spicca quello con protagonista l’istrionico Nick Kyrgios, il quale sarà opposto al connazionale Harry Bourchier. Di scena anche lo scontro tra la testa di serie numero 1, Stan Wawrinka, e l’ostico kazako Mikhail Kukushkin. Di seguito la programmazione completa dell’Atp di Melbourne 2. 1573 ARENA dalle ore 01.00 – Wta match a seguire – Wta match non prima delle ore 03.30 – (5) Ruud vs Vesely a seguire – Sugita vs (3) Auger-Aliassime a seguire – A. Harris or Daniel vs (2) Dimitrov COURT 3 dalle ore 01.00 – Bolt vs McDonald a seguire – (1) ... Leggi su sportface (Di martedì 2 febbraio 2021) Il, glie l’ordine di gioco di, per quanto riguarda il Murray River Open. L’evento in scena aoffrirà svariati match interessanti, tra i quali spicca quello con protagonista l’istrionico Nick, il quale sarà opposto al connazionale Harry Bourchier. Di scena anche lo scontro tra la testa di serie numero 1, Stan Wawrinka, e l’ostico kazako Mikhail Kukushkin. Di seguito lazione completa dell’Atp di2. 1573 ARENA dalle ore 01.00 – Wta match a seguire – Wta match non prima delle ore 03.30 – (5) Ruud vs Vesely a seguire – Sugita vs (3) Auger-Aliassime a seguire – A. Harris or Daniel vs (2) Dimitrov COURT 3 dalle ore 01.00 – Bolt vs McDonald a seguire – (1) ...

