Aleksei Navalny in Tribunale, la polizia continua ad arrestare (Di martedì 2 febbraio 2021) Aleksei Navalny è stato portato dalla sua cella in Tribunale, dove il giudice deciderà se commutare la sua condanna sospesa di tre anni e mezzo in pena detentiva. Lo riferisce Ria Novosti. L'agenzia di stampa riporta anche che ieri è stata sostituita la giudice Yulia Okuneva, incaricata di presiedere l'udienza: al suo posto Natalya Repnikov In un tweet, uno dei collaboratori di Navalny, Leonid Volkov, ha affermato che Yulia, la moglie dell'oppositore, non è stata ammessa in aula. Secondo il corrispondente del Guardian, Andrew Roth, la donna è presente all'esterno con il suo avvocato. "Dicono che continui a violare l'ordine pubblico. Sei una cattiva ragazza. Sono fiero di te", ha detto Navalny rivolgendosi alla moglie, secondo quanto riferisce un corrispondente dell'Independent.

Aleksei Navalny è stato portato dalla sua cella in tribunale, dove il giudice deciderà se commutare la sua condanna sospesa di tre anni e mezzo in pena detentiva. Lo riferisce Ria Novosti. L'agenzia ...

9.24 Navalny in tribunale, nuovi arresti Primi fermi a Mosca tra i sostenitori di Aleksei Navalny radunatisi in piazza Preobrazhenskaya per la manifestazione a sostegno dell'oppositore, che oggi si presenta davanti ai giudici che valuteranno la richiesta del Servizio penitenziario ...

I giudici decideranno se commutare la condizionale in tre anni e mezzo di carcere. Presenti rappresentanti di vari Paesi e la moglie dell'oppositore di Putin, che si è mostrato tranquillo e ha scherza ...

Oggi l'udienza che deciderà le sorti dell'oppositore russo. Il messaggio alla moglie Yulia: "Cattiva ragazza, sono fiero di te" ...

