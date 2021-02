Traffico Roma del 01-02-2021 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 febbraio 2021) LuceverdeBentrovati dalla redazione massima attenzione sulla-firenze per un incidente tra Magliano Sabina e Ponzanono verso la capitale diminuiscono gli spostamenti sul grande raccordo anulare con eccezione della carreggiata interna dove a causa di un precedente incidente ilha subito ulteriori rallentamenti tra la Ardeatina e lo svincolo dell’autostrada di Fiumicino codeine quest’ultima ora sempre per un incidente per la presenza di un veicolo in avaria anche sulla diramazionesud trailer e Monte Porzio Catone verso l’autostrada del Sole e per la stessa causa sono possibili rallentamenti questa volta sulle tra turbano dellaTeramo tra via di Torrenova allegra verso quest’ultimo menosu via del Foro Italico sul restante ...