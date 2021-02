Traffico Roma del 01-02-2021 ore 17 | 00

(Di lunedì 1 febbraio 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane regione Lazio torna in fascia gialla da oggi ma sempre con il divieto di spostarsi Oltre i confini regionali Salvo per i casi previsti dalla legge e con gli spostamenti consentiti dentro la regione dalle 5 del mattino alle 22 alla Giustiniana attenzione per la chiusura di via Vittorio Piccinini in entrata su via a causa del dissesto del manto stradale chiusura disposta dai vigili del fuoco per chi deve proseguire verso fuorideviazioni anche per i mezzi di trasporto pubblico ricordiamo chiusa via Trionfale per i controlli di sicurezza gli alberi presenti tra Viale dei ...

... UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LAZIORALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE IN ... CHISA PER LAVORI AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA LAFIUMICINO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE ......Amedeo Savoia Aosta e ponte Garibaldi in direzione Testacciorallentamenti su via Nomentana dopo il Gra tra via di Sant'Alessandro e la rotatoria di via Palombarese per chi proviene dal centro di...