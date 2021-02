Scivolano su una lastra di ghiaccio e precipitano per 400 metri: coppia muore davanti agli occhi della figlia di 5 anni (Di lunedì 1 febbraio 2021) E’ una vicenda tremenda, ancor più perché accaduta davanti agli occhi della figlia di 5 anni: una coppia residente a Milano (Valeria Coletta, 35 anni, e il marito Fabrizio Marchi, 40 anni) è morta in seguito ad un incidente avvenuto su un sentiero di montagna. I due stavano camminando nei pressi del Passo della Presolana (valico alpino delle Prealpi Bergamasche, in provincia di Bergamo) in compagnia della figlia di 5 anni e di una coppia di amici quando Valeria Coletta è scivolata su una lastra di ghiaccio – venutasi a creare negli ultimi giorni a causa di una slavina che ha creato una sorta di canale. ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 1 febbraio 2021) E’ una vicenda tremenda, ancor più perché accadutadi 5: unaresidente a Milano (Valeria Coletta, 35, e il marito Fabrizio Marchi, 40) è morta in seguito ad un incidente avvenuto su un sentiero di montagna. I due stavano camminando nei pressi del PassoPresolana (valico alpino delle Prealpi Bergamasche, in provincia di Bergamo) in compagniadi 5e di unadi amici quando Valeria Coletta è scivolata su unadi– venutasi a creare negli ultimi giorni a causa di una slavina che ha creato una sorta di canale. ...

