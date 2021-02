Sanremo 2021 senza pubblico: saltano anche eventi e show collegati, la decisione definitiva (Di lunedì 1 febbraio 2021) Niente pubblico a Sanremo 2021. Finalmente, dopo settimane di polemiche, incertezze, dubbi e ipotesi, la risoluzione è vicina tanto quanto l’inizio della kermesse musicale più famosa in Italia che debutterà con la sua 71esima edizione il prossimo 2 marzo. Niente pubblico a Sanremo 2021: arriva la decisione definitiva Non ci sarà pubblico in sala all’Ariston,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 1 febbraio 2021) Niente. Finalmente, dopo settimane di polemiche, incertezze, dubbi e ipotesi, la risoluzione è vicina tanto quanto l’inizio della kermesse musicale più famosa in Italia che debutterà con la sua 71esima edizione il prossimo 2 marzo. Niente: arriva laNon ci saràin sala all’Ariston,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

rtl1025 : ?? Nessuna esclusione per @Fedez - @francescacheeks dal Festival di #Sanremo2021. ''L'l'Organizzazione del Festival… - trash_italiano : #Sanremo2021, la Rai ha deciso: Fedez e Francesca Michielin non sono squalificati - IlContiAndrea : “L’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l'accadut… - gretaenadia : @Sanremo_2021 Sarebbe stato bello invitare come pubblico gli operatori sanitari ( che sono vaccinati) - antocheeks96 : RT @VanityFairIt: Dopo aver rischiato l'espulsione per aver inavvertitamente pubblicato su Instagram 6 secondi della canzone che porteranno… -