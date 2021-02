Raggi: tra piazza Navigatori e Tor Marancia 700 nuovi alberi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma – “Pianteremo 700 nuovi alberi. Attraverso un progetto di bilancio partecipativo, l’anno scorso, con cittadini e associazioni ci siamo seduti a un tavolo e abbiamo deciso come migliorare la nostra citta’: molti hanno proposto che venissero piantati piu’ alberi nei diversi quartieri.” “Per questo abbiamo dato il via a una vasta operazione con cui pianteremo 700 nuovi alberi tra le aree di piazza dei Navigatori e viale Giustiniano Imperatore. I lavori sono partiti in via Attilio Ambrosini, in zona Tor Marancia, dove sono in azione le squadre del nostro Servizio Giardini. Non ci fermiamo qui, ci sono tanti altri progetti che riguardano il patrimonio verde di Roma”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia Raggi, su Facebook. Leggi su romadailynews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma – “Pianteremo 700. Attraverso un progetto di bilancio partecipativo, l’anno scorso, con cittadini e associazioni ci siamo seduti a un tavolo e abbiamo deciso come migliorare la nostra citta’: molti hanno proposto che venissero piantati piu’nei diversi quartieri.” “Per questo abbiamo dato il via a una vasta operazione con cui pianteremo 700tra le aree dideie viale Giustiniano Imperatore. I lavori sono partiti in via Attilio Ambrosini, in zona Tor, dove sono in azione le squadre del nostro Servizio Giardini. Non ci fermiamo qui, ci sono tanti altri progetti che riguardano il patrimonio verde di Roma”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia, su Facebook.

