Quando il post partita è più interessante di tutto: Napoli-Parma (Di lunedì 1 febbraio 2021) La squadra di Gattuso è chiamata a vincere dopo diverse prestazioni deludenti e poche vittorie, l’avversario è sicuramente quello più adatto per riuscirci: il Parma occupa la penultima posizione in classifica e si registra, con notevole distacco, come il peggior attacco della serie A (con 14 goal all’attivo). La differenza di qualità tra le due squadre è abissale, non basta infatti una vittoria per 2-0 (con nessun intervento da parte di Ospina) a stemperare gli animi all’interno dell’ambiente: la rottura tra Aurelio De Laurentiis e Gattuso è evidente e presumibilmente profonda, i tifosi non sono sereni e le dichiarazioni ai microfoni non migliorano la situazione, eppure il Napoli è potenzialmente terzo (e sicuramente quinto). La partita tra le due compagini è soporifera: nei primi 20 minuti si registra un solo tiro in porta (ad opera ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 febbraio 2021) La squadra di Gattuso è chiamata a vincere dopo diverse prestazioni deludenti e poche vittorie, l’avversario è sicuramente quello più adatto per riuscirci: iloccupa la penultima posizione in classifica e si registra, con notevole distacco, come il peggior attacco della serie A (con 14 goal all’attivo). La differenza di qualità tra le due squadre è abissale, non basta infatti una vittoria per 2-0 (con nessun intervento da parte di Ospina) a stemperare gli animi all’interno dell’ambiente: la rottura tra Aurelio De Laurentiis e Gattuso è evidente e presumibilmente profonda, i tifosi non sono sereni e le dichiarazioni ai microfoni non migliorano la situazione, eppure ilè potenzialmente terzo (e sicuramente quinto). Latra le due compagini è soporifera: nei primi 20 minuti si registra un solo tiro in porta (ad opera ...

Paola12320515 : @marcocongiu ... Speriamo nella ripresa post covid , ma chissà quando.. ??Io devo ancora andarci a NY - svnflowerlou : L'ho notato anche io che Louis è a disagio quando gli si dice che è cute e cose del genere e detesto i fan così n…… - cuore1973 : @N_i_c_o_la Certo che ti seguo. Sei simpaticissimo. Anche se mi fai arrabbiare quando metti post di quello che prepari ???? - EbookManiaNET : New post (La dieta turbo: Cosa mangiare quando devi perdere peso velocemente) has been published on Ebook Mania -… - artvtoms : quando incontrerai louis cosa farai per prima cosa? — abbracciarlo (se si potrà fare) -

Ultime Notizie dalla rete : Quando post Giorno Memoria, Pahor: nei lager si moriva prima di tutto di fame

Pahor parla anche del periodo della post - liberazione, quando lo stomaco non era più abituato a ricevere cibo e prima di riprendersi gli ci vollero quattro mesi. Infine si dice grato di essere oggi ...

Additive Manufacturing e imprese italiane: si può fare meglio

Il vero punto di svolta però si avrà quando l'Additive Manufacturing diventerà una tecnologia da ... le competenze sul design per la produzione additiva (60%) e le conoscenze sulle metodologie di post -...

Principianti si diventa Il Post Cos’è il “Fuoco di Sant’Antonio”, quando anche una carezza fa male

Collo, spalle, dorso, zona toracica: sono queste le parti del corpo maggiormente colpite dall’Herpes Zoster, volgarmente ...

Emissioni di metano: quanto pesano davvero le attività umane?

Le cause antropiche delle emissioni di metano spiegano ogni variazione avvenuta negli ultimi 30 anni, compresi i rallentamenti del tasso di crescita ...

Pahor parla anche del periodo della- liberazione,lo stomaco non era più abituato a ricevere cibo e prima di riprendersi gli ci vollero quattro mesi. Infine si dice grato di essere oggi ...Il vero punto di svolta però si avràl'Additive Manufacturing diventerà una tecnologia da ... le competenze sul design per la produzione additiva (60%) e le conoscenze sulle metodologie di-...Collo, spalle, dorso, zona toracica: sono queste le parti del corpo maggiormente colpite dall’Herpes Zoster, volgarmente ...Le cause antropiche delle emissioni di metano spiegano ogni variazione avvenuta negli ultimi 30 anni, compresi i rallentamenti del tasso di crescita ...