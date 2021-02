Perez non ci sta: «Benzema fuori dalla Nazionale francese? Uno spreco incredibile» (Di lunedì 1 febbraio 2021) Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha parlato di Karim Benzema e del suo turbolento rapporto con la Nazionale francese Florentino Perez, presidente del Real Madrid, si è scagliato contro il ct Deschamps che continua a tenere fuori Karim Benzema dalla Nazionale francese. Le sue parole a ‘Europe 1’ «È un caos totale, uno spreco incredibile. Privarsi della presenza di uno dei migliori giocatori del mondo è una situazione che nessuno può capire. Io tengo a sottolineare il suo comportamento che è stato sempre esemplare. È molto apprezzato dai suoi compagni di squadra. Benzema rappresenta valori come professionalità, impegno, umiltà. Ci tengo a precisare che ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Florentino, presidente del Real Madrid, ha parlato di Karime del suo turbolento rapporto con laFlorentino, presidente del Real Madrid, si è scagliato contro il ct Deschamps che continua a tenereKarim. Le sue parole a ‘Europe 1’ «È un caos totale, uno. Privarsi della presenza di uno dei migliori giocatori del mondo è una situazione che nessuno può capire. Io tengo a sottolineare il suo comportamento che è stato sempre esemplare. È molto apprezzato dai suoi compagni di squadra.rappresenta valori come professionalità, impegno, umiltà. Ci tengo a precisare che ...

