Per «motivi tecnici», la piattaforma per prenotare i vaccini over 80 nel Lazio sarà attivata alle 12 (Di lunedì 1 febbraio 2021) I cittadini del Lazio hanno atteso lo scoccare della mezzanotte tra il 31 gennaio e il 1° febbraio per provare a prenotare la vaccinazione per gli over 80. Ma ancora non è possibile farlo. Nella notte, secondo diverse segnaLazioni che ci sono arrivate, il sito della Regione non era raggiungibile e anche i tentativi telefonici per entrare in contatto con gli uffici dedicati squillavano a vuoto. Poi, poco dopo le 9 di questa mattina, sul profilo Facebook di Salute Lazio (il portale dedicato all’assessorato alla Sanità) ha pubblicato un messaggio in cui si spiega che, per motivi tecnici (non si spiega di quale natura), la campagna di prenotazione si avvierà alle 12 di oggi (lunedì 1° febbraio). Ecco tutte le indicazioni per procedere alla prenotazione ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 1 febbraio 2021) I cittadini delhanno atteso lo scoccare della mezzanotte tra il 31 gennaio e il 1° febbraio per provare ala vaccinazione per gli80. Ma ancora non è possibile farlo. Nella notte, secondo diverse segnani che ci sono arrivate, il sito della Regione non era raggiungibile e anche i tentativi telefonici per entrare in contatto con gli uffici dedicati squillavano a vuoto. Poi, poco dopo le 9 di questa mattina, sul profilo Facebook di Salute(il portale dedicato all’assessorato alla Sanità) ha pubblicato un messaggio in cui si spiega che, per(non si spiega di quale natura), la campagna di prenotazione si avvierà12 di oggi (lunedì 1° febbraio). Ecco tutte le indicazioni per procedere alla prenotazione ...

