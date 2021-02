Omicidio di Manuel Careddu, in appello pene fino all’ergastolo per gli imputati (Di lunedì 1 febbraio 2021) Fu ucciso per un debito di droga. Per l’Omicidio di Manuel Careddu, 18 anni, i giudici della Corte d’assise d’appello di Cagliari, dopo tre ore di camera di consiglio, hanno confermato l’ergastolo nei confronti degli imputati. Il ragazzo di Macomer (Nuoro) fu massacrato da un branco di giovanissimi sulle sponde del lago Omodeo (Oristano) l’11 settembre 2018, poi sepolto e ritrovato dopo un mese. Confermato il fine pena mai per Christian Fodde, 30 anni per Riccardo Carta e 16 anni e otto mesi per Matteo Satta, tutti e tre 22enni di Ghilarza (Oristano). Per l’Omicidio del 18enne, erano già stati condannati a 16 anni dal tribunale dei minori di Cagliari i due minorenni all’epoca dei fatti, tra cui la ragazza che non avrebbe mai pagato una piccola partita di hascisc alla vittima, ucciso e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Fu ucciso per un debito di droga. Per l’di, 18 anni, i giudici della Corte d’assise d’di Cagliari, dopo tre ore di camera di consiglio, hanno confermato l’ergastolo nei confronti degli. Il ragazzo di Macomer (Nuoro) fu massacrato da un branco di giovanissimi sulle sponde del lago Omodeo (Oristano) l’11 settembre 2018, poi sepolto e ritrovato dopo un mese. Confermato il fine pena mai per Christian Fodde, 30 anni per Riccardo Carta e 16 anni e otto mesi per Matteo Satta, tutti e tre 22enni di Ghilarza (Oristano). Per l’del 18enne, erano già stati condannati a 16 anni dal tribunale dei minori di Cagliari i due minorenni all’epoca dei fatti, tra cui la ragazza che non avrebbe mai pagato una piccola partita di hascisc alla vittima, ucciso e ...

