Omceo Roma: “Lazio ‘giallo’ incoraggiante, ora puntare al ‘bianco’” (Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA – “Il Lazio da oggi e’ tornato ‘giallo’ e questo risultato sicuramente e’ incoraggiante. Ma sia chiaro: non e’ un ‘liberi tutti’, occorre prudenza. Ora l’importante e’ cercare di rimanere in questa zona, adottando quelle precauzioni a cui ormai siamo abituati. Se poi la situazione dovesse migliorare e diventassimo ‘bianchi’, sarebbe ancora meglio. A quel punto saremmo veramente piu’ tranquilli”. Cosi’ il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato sul tema dall’agenzia Dire. Leggi su dire (Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA – “Il Lazio da oggi e’ tornato ‘giallo’ e questo risultato sicuramente e’ incoraggiante. Ma sia chiaro: non e’ un ‘liberi tutti’, occorre prudenza. Ora l’importante e’ cercare di rimanere in questa zona, adottando quelle precauzioni a cui ormai siamo abituati. Se poi la situazione dovesse migliorare e diventassimo ‘bianchi’, sarebbe ancora meglio. A quel punto saremmo veramente piu’ tranquilli”. Cosi’ il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato sul tema dall’agenzia Dire.

VSalute4 : #Sanremo2021, ordine #medici #Roma: “camici bianchi vaccinati come pubblico al #Teatro” >>>… - zazoomblog : Omceo Roma: non c’è piano B per vaccino mancante a sanitari liberi professionisti - #Omceo #Roma: #piano #vaccino - tusciatimes : Sanità. De Lillo (Omceo Roma): priorità formazione giovani medici -