'Nostro nonno contagiato da una penna toccata durante il vaccino'. Denuncia dei nipoti (Di lunedì 1 febbraio 2021) 'Nostro , contagiato da una durante il ': è la Denuncia di una famiglia di un uomo di 91 anni. non aveva mai lasciato la sua casa a Bloxwich in Inghilterra, dallo scorso febbraio, prima di essere ... Leggi su leggo (Di lunedì 1 febbraio 2021) 'da unail ': è ladi una famiglia di un uomo di 91 anni. non aveva mai lasciato la sua casa a Bloxwich in Inghilterra, dallo scorso febbraio, prima di essere ...

ilmessaggeroit : Vaccino, «nostro nonno contagiato da una penna toccata durante la prima dose». La denuncia dei nipoti - FPanichi : @DonPacciani @ilReazionario No ma dire chiudersi in casa quando il pericolo è in casa è veramente da Enstein. Degno… - pino_nostro : RT @AdolfoCrotti: @CorriereG @pino_nostro Si, sta entrando in fiducia. La classe è cristallina ora deve crescere. Cmqe mi spiace per voi. S… - AdolfoCrotti : @CorriereG @pino_nostro Si, sta entrando in fiducia. La classe è cristallina ora deve crescere. Cmqe mi spiace per… - pino_nostro : RT @sonospento: @ZinnonaRyder Off topic (o quasi) A letto marito e moglie: Lui: vengo Lei: anch'io Il figlio che li sente dalla cameretta:… -