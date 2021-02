Lotteria degli scontrini. Genera il tuo codice per partecipare (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dal 1° febbraio gli acquisti di beni e servizi (del valore di almeno 1 euro) pagati con strumenti elettronici e presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono trasformarsi in biglietti virtuali validi per partecipare alla prima estrazione della “riffa” di Stato. La prima estrazione mensile dei premi per chi compra e per chi vende è fissata per l’11 marzo: 100.000 euro a 10 fortunati acquirenti e premi da 20.000 euro a 10 esercenti che abbiano trasmesso gli scontrini registrati al Sistema Lotteria nel mese di febbraio. La Lotteria degli scontrini è la nuova Lotteria gratuita collegata al programma ITALIA CASHLESS messo a punto dal Governo per incentivare l’uso di carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app ... Leggi su udine20 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dal 1° febbraio gli acquisti di beni e servizi (del valore di almeno 1 euro) pagati con strumenti elettronici e presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono trasformarsi in biglietti virtuali validi peralla prima estrazione della “riffa” di Stato. La prima estrazione mensile dei premi per chi compra e per chi vende è fissata per l’11 marzo: 100.000 euro a 10 fortunati acquirenti e premi da 20.000 euro a 10 esercenti che abbiano trasmesso gliregistrati al Sistemanel mese di febbraio. Laè la nuovagratuita collegata al programma ITALIA CASHLESS messo a punto dal Governo per incentivare l’uso di carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app ...

fattoquotidiano : Lotteria degli scontrini al via, ecco con quali acquisti si partecipa e quali sono esclusi. Dai biglietti del cinem… - forza_italia : Oggi inizia la lotteria degli scontrini...e continua la lotteria della crisi di questa maggioranza litigiosa e inca… - msgelmini : #RecoveryPlan in alto mare, piano #vaccini un colabrodo, nessuno parla più del dl ristori quinquies, nel 2020 sono… - Notiziedi_it : Lotteria degli scontrini al via: tra premi e problemi ecco tutto quello che bisogna sapere - Maria07637935 : RT @UtherPe1: Mi auguro che il nuovo esecutivo, cancelli Casch Back e Lotteria degli scontrini e che quei fondi vengano destinati ad attivi… -