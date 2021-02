(Di lunedì 1 febbraio 2021) – Addensamenti compatti al Nord con deboli precipitazioni nel corso della giornata. Nuvole e schiarite al Centro, al Sud rovesci sparsi sul versante tirrenico. – Ancora una giornata all’insegna dell’instabilità con con precipitazioni in attenuazione rispetto ai giorni precedenti. Nord – Nebbia al mattino e nuvole sparse sulle regioni settentrionali Ancora una giornata all’insegna dell’instabilità sulle regioni settentrionali con addensamenti compatti e deboli precipitazioni. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 12 gradi. Centro – Nuvole e schiarite sulle regioni centrali Nuvole e schiarite al Centro ma senza precipitazioni di rilievo. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 15 gradi. Sud – Nuvole e rovesci sul versante tirrenico Ancora instabile sul versante ...

Una perturbazione sta attraversando il Veneto oggi, a Venezia si è registrata l'acqua alta, piogge in pianura, vento e neve sulle montagne. Acqua alta Venezia è stata nuovamente protetta dal Mose la ...

Le previsioni meteo di martedì 2 febbraio - Addensamenti compatti al Nord con deboli precipitazioni nel corso della giornata. Nuvole e schiarite al Centro, al Sud rovesci sparsi sul versante tirrenico ...

Temperature minime al di sopra della media del periodo, mentre i valori diurni risulteranno in linea con la stagione di fine inverno.