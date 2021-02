La regina Elisabetta incontrerà Joe Biden a Buckingham Palace il prossimo giugno (Di lunedì 1 febbraio 2021) La regina Elisabetta e i suoi incontri con i presidenti Usa guarda le foto Dopo mesi di isolamento trascorsi nel castello di Windsor, la regina Elisabetta torna ai fasti e ai cerimoniali delle visite di Stato a Buckingham Palace, ospitando Joe Biden e la First Lady Jill il prossimo giugno. Il presidente americano sarà, infatti, in Gran Bretagna in occasione del summit dei G7, in programma dall’11 al 13 giugno a Carbis Bay, in Cornovaglia. La ... Leggi su iodonna (Di lunedì 1 febbraio 2021) Lae i suoi incontri con i presidenti Usa guarda le foto Dopo mesi di isolamento trascorsi nel castello di Windsor, latorna ai fasti e ai cerimoniali delle visite di Stato a, ospitando Joee la First Lady Jill il. Il presidente americano sarà, infatti, in Gran Bretagna in occasione del summit dei G7, in programma dall’11 al 13a Carbis Bay, in Cornovaglia. La ...

frenchigg : @stocazzzzzo Te la vedrai in finale con la Regina Elisabetta - VanityFairIt : È la prima volta nella vita che la regina ha tempo per sé...Cosa fa? - Notiziedi_it : La regina Elisabetta torna al lavoro dopo lo stop per la pandemia, ospiterà Biden a Buckingham Palace -