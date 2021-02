Il diritto di voto alle donne italiane, una data da ricordare (Di lunedì 1 febbraio 2021) Oggi l’appuntamento con Metropolitan Today è dedicato al suffragio femminile. Una data importante quella del 1 febbraio 1945, che ha cambiato per sempre la storia che fino allora aveva tenuto ai margini la figura e l’importanza della donna nelle società di tutto il mondo. Così il Decreto n. 23 decretava la “Estensione alle donne del diritto di voto“. Da questo erano escluse le minori di 21 anni e le prostitute. Un giusto tributo in segno di riconoscenza per il ruolo fondamentale delle donne nella seconda guerra mondiale. In un’Italia tutta da rifare, un forte impulso per abbattere questa differenza, arrivò dai due leader del partito comunista e democristiano di allora, Togliatti e De Gasperi. L’occasione per le donne italiane di votare per la prima ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) Oggi l’appuntamento con Metropolitan Today è dedicato al suffragio femminile. Unaimportante quella del 1 febbraio 1945, che ha cambiato per sempre la storia che fino allora aveva tenuto ai margini la figura e l’importanza della donna nelle società di tutto il mondo. Così il Decreto n. 23 decretava la “Estensionedeldi“. Da questo erano escluse le minori di 21 anni e le prostitute. Un giusto tributo in segno di riconoscenza per il ruolo fondamentale dellenella seconda guerra mondiale. In un’Italia tutta da rifare, un forte impulso per abbattere questa differenza, arrivò dai due leader del partito comunista e democristiano di allora, Togliatti e De Gasperi. L’occasione per ledi votare per la prima ...

