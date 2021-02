IL COLPO DI STATO IN MYANMAR NON DOVREBBE STUPIRE NESSUNO (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dalla scorsa settimana, gli eventi in MYANMAR si sono svolti come la cronaca di un COLPO di STATO preannunciato. L’esercito ha avvertito , suggerendo che sarebbe potuto accadere un COLPO di STATO . Il capo dell’esercito ha esitato e le ambasciate straniere hanno debitamente proteSTATO. Anche le Nazioni Unite hanno messo in guardia contro un COLPO di STATO. Poi, all’inizio di lunedì, mentre il nuovo parlamento stava per incontrarsi, le truppe sono state viste in luoghi strategici nella capitale, Naypyidaw, e nella città più grande del paese, Yangon; i veicoli militari percorrevano strade principali; e uno per uno, i parlamentari di spicco tra cui il consigliere di STATO Aung San Suu Kyi , il presidente Win Myinte decine di altri sono ... Leggi su databaseitalia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dalla scorsa settimana, gli eventi insi sono svolti come la cronaca di undipreannunciato. L’esercito ha avvertito , suggerendo che sarebbe potuto accadere undi. Il capo dell’esercito ha esitato e le ambasciate straniere hanno debitamente prote. Anche le Nazioni Unite hanno messo in guardia contro undi. Poi, all’inizio di lunedì, mentre il nuovo parlamento stava per incontrarsi, le truppe sono state viste in luoghi strategici nella capitale, Naypyidaw, e nella città più grande del paese, Yangon; i veicoli militari percorrevano strade principali; e uno per uno, i parlamentari di spicco tra cui il consigliere diAung San Suu Kyi , il presidente Win Myinte decine di altri sono ...

