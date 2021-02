I redditi dei parlamentari sanniti: De Caro sorpassa la Lonardo e torna ‘Paperone’ (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiEccolo, il controsorpasso. Umberto Del Basso De Caro torna a vestire i panni del ‘Paperone’ tra i parlamentari sanniti. Il deputato Dem, dunque, riconquista il titolo strappatogli dodici mesi fa dalla senatrice Sandra Lonardo (leggi qui). E’ il primo dato che emerge dalla lettura delle dichiarazioni dei redditi 2020 presentate dai sei parlamentari del Beneventano. Tutte (o quasi) le cifre sono in crescita ma ciò non deve sorprendere: le dichiarazioni fanno infatti riferimento al 2019, primo anno vissuto per intero a palazzo Madama o Montecitorio dai nostri rappresentanti, eletti nel marzo 2018. A suggellare la vittoria di De Caro, per tornare alla classifica, i 156.735 euro del suo reddito ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiEccolo, il controsorpasso. Umberto Del Basso Dea vestire i panni deltra i. Il deputato Dem, dunque, riconquista il titolo strappatogli dodici mesi fa dalla senatrice Sandra(leggi qui). E’ il primo dato che emerge dalla lettura delle dichiarazioni dei2020 presentate dai seidel Beneventano. Tutte (o quasi) le cifre sono in crescita ma ciò non deve sorprendere: le dichiarazioni fanno infatti riferimento al 2019, primo anno vissuto per intero a palazzo Madama o Montecitorio dai nostri rappresentanti, eletti nel marzo 2018. A suggellare la vittoria di De, perre alla classifica, i 156.735 euro del suo reddito ...

