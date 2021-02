Grande Fratello Vip, tradimento in diretta: cosa è successo? (Di lunedì 1 febbraio 2021) Giulio Pretelli è tornato in TV, ancora una volta non ha mantenuto la promessa fatta al Fratello Pierpaolo. Ecco come ha spiegato le sue ragioni. Ospite di Live non è la D’Urso Giulio ha avuto modo di spiegare il motivo di alcune sue scelte, non sempre comprese dai fan di Pierpaolo. Dopo lo scontro in diretta con suo Fratello, Giulio ha promesso di non andare più in TV. Dopo l’inizio della storia con Giulia Salemi il Fratello e la mamma di Pierpaolo hanno collezionato diverse ospitate telivisive, nel corso delle quali hanno ammesso di avere qualche riserva sulla coppia. Tutto è culminato con lo scontro in diretta tra i due fratelli, finito con la promessa di Giulio di non andare più in TV. LEGGI ANCHE >>> Giulio Pretelli mastica amaro, “avrei voluto che”: la reazione dei ... Leggi su chenews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Giulio Pretelli è tornato in TV, ancora una volta non ha mantenuto la promessa fatta alPierpaolo. Ecco come ha spiegato le sue ragioni. Ospite di Live non è la D’Urso Giulio ha avuto modo di spiegare il motivo di alcune sue scelte, non sempre comprese dai fan di Pierpaolo. Dopo lo scontro incon suo, Giulio ha promesso di non andare più in TV. Dopo l’inizio della storia con Giulia Salemi ile la mamma di Pierpaolo hanno collezionato diverse ospitate telivisive, nel corso delle quali hanno ammesso di avere qualche riserva sulla coppia. Tutto è culminato con lo scontro intra i due fratelli, finito con la promessa di Giulio di non andare più in TV. LEGGI ANCHE >>> Giulio Pretelli mastica amaro, “avrei voluto che”: la reazione dei ...

