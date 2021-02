Grande Fratello VIP 2020 | ospiti e anticipazioni stasera 1 febbraio 2021

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 1 febbraio 2021) L’attesa è quasi finita, poche ore ci separano da nuovo appuntamento con ilVip. Il reality show per eccellenza, nella sua scintillante formula dedicata alle star del mondo dello spettacolo, andrà in onda, 1°, dalle 21:20 su Canale 5 e promette grandi colpi di scena, sorprese,speciali e scioccanti rivelazioni. Prosegue quindi il lungo percorso televisivo dei personaggi famosi che, in cerca di maggiore popolarità, hanno deciso di partecipare a questa esperienza così particolare, in grado di far emergere sentimenti del passato, emozioni nascoste e lati del carattere di cui neppure i concorrenti sono completamente consapevoli. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi il...