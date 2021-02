Gf Vip, ora nella Casa è tutti contro tutti: "Ne resterà uno solo" - (Di lunedì 1 febbraio 2021) Francesca Galici Al Gf Vip sono cadute tutte le maschere e si sono svelate le strategie: ogni pretesto è buono per discutere e tra Zorzi, Mello e Salemi è guerra Le nomination sono ormai terreno di scontro. Dopo quasi 5 mesi di permanenza nella Casa, ogni pretesto è buono al Gf Vip per creare nuove discussioni. A questo giro è stata la nomination a Giulia Salemi da parte di Tommaso Zorzi e Dayane Mello a creare scompiglio e scontri durante il weekend, dopo la nomination dello scorso venerdì. Dayane Mello è già finalista e ha avuto la possibilità di nominare a carte scoperte e la sua decisione è caduta proprio sulla Salemi, che senza il voto della brasiliana non sarebbe finita nella rosa dei nominati. nodo 1920339 Tommaso Zorzi non si è nascosto dietro un dito e ha espresso con chiarezza il suo pensiero ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 1 febbraio 2021) Francesca Galici Al Gf Vip sono cadute tutte le maschere e si sono svelate le strategie: ogni pretesto è buono per discutere e tra Zorzi, Mello e Salemi è guerra Le nomination sono ormai terreno di s. Dopo quasi 5 mesi di permanenza, ogni pretesto è buono al Gf Vip per creare nuove discussioni. A questo giro è stata la nomination a Giulia Salemi da parte di Tommaso Zorzi e Dayane Mello a creare scompiglio e scontri durante il weekend, dopo la nomination dello scorso venerdì. Dayane Mello è già finalista e ha avuto la possibilità di nominare a carte scoperte e la sua decisione è caduta proprio sulla Salemi, che senza il voto della brasiliana non sarebbe finitarosa dei nominati. nodo 1920339 Tommaso Zorzi non si è nascosto dietro un dito e ha espresso con chiarezza il suo pensiero ...

