Genoa, Scamacca rimane in rossoblu: “Felicissimo di poter continuare a lottare” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Gianluca Scamacca resta al Genoa. L’attaccante classe ’99 piaceva a molte squadre, ma, almeno fino a fine stagione, continuerà a vestire la maglia rossoblu. Ad annunciarlo è lui stesso, tramite un post su Instagram: “Grinta, cuore, anima questo quello che mi avete trasmesso questi mesi, e sono Felicissimo di poter continuare con la mia squadra verso gli obiettivi!”. Ad anticipare, nelle scorse ore, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, società che detiene il cartellino del giocatore. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021) Gianlucaresta al. L’attaccante classe ’99 piaceva a molte squadre, ma, almeno fino a fine stagione, continuerà a vestire la maglia. Ad annunciarlo è lui stesso, tramite un post su Instagram: “Grinta, cuore, anima questo quello che mi avete trasmesso questi mesi, e sonodicon la mia squadra verso gli obiettivi!”. Ad anticipare, nelle scorse ore, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, società che detiene il cartellino del giocatore. SportFace.

