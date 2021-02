G20 | riorientare investimenti verso le infrastrutture locali

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 1 febbraio 2021) (a cura di Nicola Bilotta, Franco Passacantando, Alberto Pozzolo) In una fase in cui si intravedono le prime possibilità di uscire dalla crisi pandemica, quasi tutti i governi mondiali stanno approntando politiche e strumenti adatti a riattivare una crescita di lungo periodo. Un elemento fondamentale sarà la capacità di far ripartire gliin, pubblici e privati, che, come noto, hanno un notevole effetto moltiplicatore – sia nel breve sia nel lungo termine – su occupazione e crescita. Questa volta, più che per altre crisi del passato, sarà anche necessariogliinper rispondere alle nuove esigenze sociali che si sono manifestate, prima fra tutte quelle nel campo della salute e della povertà, oltre a far fronte ai cambiamenti climatici e ...