Festa in centro, 12 adolescenti sanzionati Sequestrato un etto di hashish e marijuana

Bergamo, l'intervento della Polizia locale domenica 31 gennaio in una casa di solito utilizzata per vacanze. I ragazzini sono stati sanzionati per violazione delle norme anti Covid. Nella borsa di uno di loro trovati quasi 100 grammi tra hashish e marijuana: denunciato. Il controllo è scattato dopo una segnalazione dall'app «1Safe».

