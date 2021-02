Diplomazia, sanzioni e stretta all’export. La ricetta di Feldstein (Carnegie) contro i tecno-regimi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nel corso della sua audizione di conferma come segretario di Stato davanti alla commissione Affari esteri del Senato statunitense, Antony Blinken ha spiegato che c’è “un divario crescente tra tecno-democrazie e tecno-autocrazie”. Il nuovo capo della Diplomazia statunitense ha anche dichiarato che “il presidente Donald Trump avesse ragione nell’adottare un approccio più duro con la Cina. Non sono molto d’accordo con il modo in cui ha affrontato la questione in una serie di settori, ma il principio di base era quello giusto, e penso che sia effettivamente utile per la nostra politica estera”. Una dimostrazione del fatto che ormai la Cina sia una preoccupazione bipartisan a Washington. Formiche.net ne ha parlato con Steven Feldstein, senior fellow del Democracy, conflict and governance program presso il ... Leggi su formiche (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nel corso della sua audizione di conferma come segretario di Stato davanti alla commissione Affari esteri del Senato statunitense, Antony Blinken ha spiegato che c’è “un divario crescente tra-democrazie e-autocrazie”. Il nuovo capo dellastatunitense ha anche dichiarato che “il presidente Donald Trump avesse ragione nell’adottare un approccio più duro con la Cina. Non sono molto d’accordo con il modo in cui ha affrontato la questione in una serie di settori, ma il principio di base era quello giusto, e penso che sia effettivamente utile per la nostra politica estera”. Una dimostrazione del fatto che ormai la Cina sia una preoccupazione bipartisan a Washington. Formiche.net ne ha parlato con Steven, senior fellow del Democracy, conflict and governance program presso il ...

