Denaro sul risparmio gestito. Brilla Anima su rumor aggregazioni

(Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Spunti in acquisto sui titoli del, forti della notizia diffusa la scorsa settimana da Assogestioni che ha annunciato una raccolta positiva per 7,8 miliardi nel 2020 ed un patrimonio che al 31 dicembre si mantiene sui massimi storici a 2.392 miliardi, 85 in più rispetto alla fine del 2019. Tra i player del comparto, vola Azimut che mostra un rialzo del 3,34% mentre fuori dal principale paniere brilla Anima con un progresso del 3,81% spinta da indiscrezioni stampa secondo cui il Gruppo starebbe valutandoper accrescere la propria dimensione. Bene inoltre Banca Generali +1,7% e Banca Mediolanum +2,4%,

GuenziNicolas : @vanelliguitar @FPanichi @fattoquotidiano Lei ha un problema di percezione della realtà. Dopo una prova, fisica, in… - Dr_Exaan : @RiccardoTh @AlienoStronzo @cesaredussin @HanFooc @schifoschifo @drssranknfurter @Link4Universe Il mal governo e cl… - activtrades_it : Le #analisi #di #mercato di oggi, Lunedì 01 Febbraio, degli analisti di ActivTrades sono pubblicate sul nostro sito… - activtrades_it : Il Morning Briefing di oggi sul mercato del Forex di Saverio Berlinzani è ora disponibile sul nostro canale YouTube… - activtrades_it : Sul #Forex, in attesa degli importanti dati macro che verranno diffusi nel corso della settimana, si registra un ra… -

Ultime Notizie dalla rete : Denaro sul

Il Messaggero

L'unico caso in cui la transazione ha un costo è quello in cui si inviaa qualcuno per l'...134 del decreto Rilancio che modifica a partire dal 2021 la disciplina dell' IVAFE (ImpostaValore ...Spunti in acquisto sui titoli del risparmio gestito, forti della notizia diffusa la scorsa settimana da Assogestioni che ha annunciato una raccolta positiva per 7,8 miliardi nel 2020 ed un patrimonio ...(Teleborsa) – Spunti in acquisto sui titoli del risparmio gestito, forti della notizia diffusa la scorsa settimana da Assogestioni che ha annunciato una raccolta positiva per 7,8 miliardi nel 2020 ed ...Scopri di più sul Cashless, i pagamenti senza contanti, che avvengono tramite carta di credito, bancomat e App.