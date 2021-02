Dalla Cina ecco i Produce Pandas, la boy band plus size (Di lunedì 1 febbraio 2021) I Produce Pandas (foto: dal profilo Facebook dei Produce Pandas)“Soffro lo stress, soffro lo stress, sono stanco e fuori forma. Suono in una boy band, suono in una boy band…” cantava il gruppo romano dei Velvet nel 2001. Il pezzo si prendeva gioco delle boy band, appunto, come i Backstreet Boys e gli NSYNC, che avevano dominato le classifiche negli anni precedenti puntando sul fascino dei componenti. A rendere realtà la parodia ci pensano i Produce Pandas, prima boy band cinese orgogliosamente plus size. Ding, Otter, Husky, Mr 17 e Cass sono i membri del gruppo che si sta imponendo in patria ed è stato indicato come la risposta di Pechino alle boy band di K-pop. La ... Leggi su wired (Di lunedì 1 febbraio 2021) I(foto: dal profilo Facebook dei)“Soffro lo stress, soffro lo stress, sono stanco e fuori forma. Suono in una boy, suono in una boy…” cantava il gruppo romano dei Velvet nel 2001. Il pezzo si prendeva gioco delle boy, appunto, come i Backstreet Boys e gli NSYNC, che avevano dominato le classifiche negli anni precedenti puntando sul fascino dei componenti. A rendere realtà la parodia ci pensano i, prima boycinese orgogliosamente. Ding, Otter, Husky, Mr 17 e Cass sono i membri del gruppo che si sta imponendo in patria ed è stato indicato come la risposta di Pechino alle boydi K-pop. La ...

LegaSalvini : GILETTI: 'LE MASCHERINE? ACQUISTATE DALLA CINA AL TRIPLO DEL PREZZO!' - 1972book : Non sono d'accordo sulla visione benevola della Russia che esprime il prof. Marsonet nel suo articolo di oggi ma mi… - xmochisup : Mi piscio addosso, ma come si fa non distinguere Taiwan dalla Cina, manco la mia amica che una volta mi chiese se il Giappone fosse un isola - AssuntaAccetto1 : RT @cuorenoir: @Elitostasola 210 ml mascherine comprate dalla Cina ( I tranche ) 500 ml banchi a rotelle 120 ml monopattini 222 ml cashb… - gigibeltrame : iPad prodotti in massa fuori dalla Cina #digilosofia -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Cina Vaccino anti - COVID19 al naturale

... cerchiamo di capire il perché? Due docenti dell'ospedale dell'Università Medica di Shenyang (Cina),... Tutti questi alimenti, se consumati nelle porzioni e frequenze previste dalla dieta mediterranea, ...

Lugana Zeni1870: belli, buoni e bravi

Oggi Zeni1870, portata avanti dalla quinta generazione, opera su 60 ettari di vigneto. Ogni anno ... I principali mercati sono Svizzera, Germania, Nord Europa, USA, Giappone, Hong Kong, Singapore, Cina, ...

iPad prodotti in massa fuori dalla Cina La Stampa La storia di Zhang Yong, il saldatore di trattori diventato un miliardario della ristorazione

Era un saldatore e fino ai 19 anni aveva mangiato solo a casa o alla mensa aziendale: oggi Zhang Yong è il ristoratore più ricco della Cina ...

L’ultimo clone cinese della Range Rover: Hunkt Canticie

Quella in queste foto non è una nuova versione della Range Rover, ma un’imitazione cinese del SUV britannico. La Hunkt Canticie è venduta in Cina da aprile 2020. Il suo design è stato “pesantemente is ...

... cerchiamo di capire il perché? Due docenti dell'ospedale dell'Università Medica di Shenyang (),... Tutti questi alimenti, se consumati nelle porzioni e frequenze previstedieta mediterranea, ...Oggi Zeni1870, portata avantiquinta generazione, opera su 60 ettari di vigneto. Ogni anno ... I principali mercati sono Svizzera, Germania, Nord Europa, USA, Giappone, Hong Kong, Singapore,, ...Era un saldatore e fino ai 19 anni aveva mangiato solo a casa o alla mensa aziendale: oggi Zhang Yong è il ristoratore più ricco della Cina ...Quella in queste foto non è una nuova versione della Range Rover, ma un’imitazione cinese del SUV britannico. La Hunkt Canticie è venduta in Cina da aprile 2020. Il suo design è stato “pesantemente is ...