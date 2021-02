(Di lunedì 1 febbraio 2021) Nella XXI giornata di Serie B laospita ilallo stadio Zini di Cremona, i padroni di casa sono reduci dal pareggio nel derby in casa del Cittadella e vogliono conquistare i tre punti per allontanarsi dalla zona playout mentre i toscani vogliono vincere per avvicinarsi alla zona playoff, distante solo tre punti.diPecchi deve ancora fare a meno di Deli e Fornasier infortunati, nel 4-2-3-1 Alfonso dovrebbe riprendere il suo posto tra i pali mentre in difesa Fiordaliso e Terranova dovrebbero sostituire Ravanelli e Valeri. A centrocampo spazio per Bonaiuto e Strizzolo mentre in attacco confermato Ciofani.(4-2-3-1): Alfonso; Bianchetti, Fiordaliso, Terranova, Zortea; Castagnetti, Bartolomei, Valzania, ...

MoliPietro : Cremonese – Pisa, probabili formazioni e statistiche - GazzettinoL : Serie B 20a Giornata 0-0 LRVicenza-Venezia 2-1 Ascoli-Brescia 3-1 Empoli-Frosinone 1-1 Pordenone-… - tabellamercatob : Ieri #Calciomercato #SerieB /1 Riepilogo affari #29gennaio Attaccanti in entrata Colpo del #Monza che prende Diaw… - GazzettinoL : Serie B 20a Giornata 0-0 LRVicenza-Venezia Ascoli-Brescia Sabato ore 14 Empoli-Frosinone Pordenone-L… - GGiglio99 : Ascoli Brescia 1 Empoli Frosinone 1 Pordenone Lecce X Entella Cosenza 2 Pisa Reggiana X Chievo Pescara 1 Spal Monza… -

Ultime Notizie dalla rete : Cremonese Pisa

...AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) AJETI Arlind (Reggiana) BARISON Alberto (Pordenone) IDDA Riccardo (Cosenza) MARIN Marius Mihai () SCAVONE Manuel (Pordenone) VALERI Emanuele () ...... sostituito al 72 di Udinese -0 - 0. Emanuele GALLI (Reggiana Primavera): rimasto in panchina in Parma - Reggiana 2 - 1. Nicholas MARTINI (Spezia Primavera): in campo 90 in Spezia -2 ...SERIE A. Cristian DELL’ORCO (Spezia): in campo da titolare nel primo tempo di Napoli-Spezia 4-2 di Coppa Italia, viene sostituito all’intervallo. Rimasto in panchina in Spezia ...PISA. Il sogno playoff passa dai risultati ma anche dal calciomercato. Perfezionare gli ultimi acquisti e blindare i gioielli. Questo l’obiettivo del Pisa negli ultimi due giorni di mercato. Gli occhi ...