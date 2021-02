Cisterna-Vibo Valentia: data, orario, diretta tv e streaming Superlega 2020/2021 (Di lunedì 1 febbraio 2021) La Top Volley Cisterna ospita la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: ecco data, orario e come vedere in diretta tv e streaming l’anticipo della decima giornata di ritorno della Superlega 2020/2021. Cisterna apre il turno infrasettimanale della penultima giornata di regular season con la difficile sfida contro i calabresi. La formazione laziale è infatti il fanalino di coda della classifica, con un totale di 5 punti frutto di una sola vittoria ed una sconfitta al tie-break. I calabresi sono invece quarti a quota 34 punti e vanno a caccia del tredicesimo successo stagionale per difendersi dal tentativo di rimonta di Monza, quinta staccata di una sola lunghezza. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA VENTUNESIMA ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021) La Top Volleyospita la Tonno Callipo Calabria: eccoe come vedere intv el’anticipo della decima giornata di ritorno dellaapre il turno infrasettimanale della penultima giornata di regular season con la difficile sfida contro i calabresi. La formazione laziale è infatti il fanalino di coda della classifica, con un totale di 5 punti frutto di una sola vittoria ed una sconfitta al tie-break. I calabresi sono invece quarti a quota 34 punti e vanno a caccia del tredicesimo successo stagionale per difendersi dal tentativo di rimonta di Monza, quinta staccata di una sola lunghezza. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA VENTUNESIMA ...

sportface2016 : #volley #Cisterna-#ViboValentia in tv: ecco data, orario e come vedere la sfida di #SuperLega - TeleuniversoTV : Volley – Penultima di regular season in Superlega. Cisterna martedì ospita Vibo : - LatinaCorriere : Superlega, domani la Top Volley Cisterna affronta la Vibo - - topvolley1972 : #TopVolley49 #Superlega #CisternaVibo Domani (17:30) la Top Volley Cisterna riceve la rivelazione Vibo. Kovac: «Aff… - LaNotPontina : Con la Coppa Italia in corso di svolgimento, il campionato di Superlega è fermo e per la Top Volley Cisterna il pro… -