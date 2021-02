Carnevali su Scamacca: “Potrebbe anche restare al Genoa” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il dg del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato a Sportitalia di Gianluca Scamacca: “Quando mancano 3 ore al gong vuol dire che manca ancora tanto, fino all’ultimo certe decisioni vanno prese. E’ una decisione complessa, c’è la possibilità di riportarlo a casa e lo faremmo volentieri perché crediamo nelle sue qualità, ma è un tesserato del Genoa e liberarsi dalla società non è semplice. E’ una situazione ingarbugliata che Potrebbe rimanere così. Col ragazzo è stato fatto un progetto tecnico. Noi conosciamo il suo valore, ha grandi prospettive. E’ un giocatore che piace a noi ma pure a tante altre, come la Juventus. E’ un percorso tecnico di crescita, il Genoa ci può dare questa possibilità ma lo stesso Genoa deve continuare a crederci anche col cambio allenatore. La ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il dg del Sassuolo Giovanniha parlato a Sportitalia di Gianluca: “Quando mancano 3 ore al gong vuol dire che manca ancora tanto, fino all’ultimo certe decisioni vanno prese. E’ una decisione complessa, c’è la possibilità di riportarlo a casa e lo faremmo volentieri perché crediamo nelle sue qualità, ma è un tesserato dele liberarsi dalla società non è semplice. E’ una situazione ingarbugliata cherimanere così. Col ragazzo è stato fatto un progetto tecnico. Noi conosciamo il suo valore, ha grandi prospettive. E’ un giocatore che piace a noi ma pure a tante altre, come la Juventus. E’ un percorso tecnico di crescita, ilci può dare questa possibilità ma lo stessodeve continuare a credercicol cambio allenatore. La ...

