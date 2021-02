Calciomercato Juventus | UFFICIALE | Khedira all’Hertha Berlino

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Visite mediche superate per Samicon l’Hertha, con il quale domani inizierà la sua nuova avventura in Bundesliga. Il centrocampista tedesco lascia ladopo 5 stagioni e mezzo in bianconero, fatte da 145 presenze 21 gol e 13 assist. LEGGI ANCHE:, l'Inter sull'ex bianconero: doppia beffa per Paratici Con laha alzato al cielo 5 volte lo Scudetto, 3 la Coppa Italia e 3 la Supercoppa Italiana. Arrivato nel 2015 a parametro zero dal Real Madrid,lascia laallo stesso modo, risolvendo il proprio contratto e passando a titolo gratuito. A confermarlo il club tedesco tramite i propri profili ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Khedira lascia la #Juventus: i dettagli del contratto con l'#HerthaBSC - tuttosport : #Juve, #Khedira ai saluti: riparte dall'#Hertha - DiMarzio : #Calciomercato - Con #Aké in bianconero, la #Juventus torna a chiedere informazioni su #Aouar - juventinofilo88 : Vi state disperando perché non abbiamo preso #Scamacca ... SCAMACCAAAA?! #follia #calciomercato #juventus #FinoAllaFine - TuttoFanta : ??UFFICIALE #JUVENTUS: #Khedira è un nuovo giocatore dell'Hertha Berlino. ?? -

Commenta per primo Nuova idea per Daniele Rugani : inserimento del Cagliari , secondo Alfredopedulla.com sono partiti i contatti cone Rennes per il difensore.VINCERE PERDENDO - Non è un paradosso, ma è il preciso verdetto dell'ultimo Inter -di Coppa Italia. Anche in quel caso del 2016 - proprio come quello di martedì 2 febbraio 2021 - la sfida ...Vallone dà vita a 'Le 7 Sorelle', un e-commerce di maglie di calcio vintage dei campioni, rigorosamente originali, che riprende il nome dall’epiteto coniato per Juventus, Inter, Milan, Roma, ...Quattro vittorie consecutive dopo l’ultima sconfitta a San Siro contro l’Inter. La Juve è ripartita ma Pirlo non dimentica. «Il 2-0 contro l’Inter ci ha ...