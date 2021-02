Calcio | Procura Figc apre procedimento su Ibra-Lukaku | convocato l’arbitro Paolo Valeri**

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos) – Iltore Federale delaGiuseppe Chiné ha aperto questa mattina unrelativo allo scontro verbale andato in scena tra i calciatori Zlatanhimovic e Romeluin occasione di Inter-Milan, match valido per i Quarti di finale di Coppa Italia disputato lo scorso 26 gennaio. Nell’ambito dell’indagine, iltore Federale ha deciso di convocareValeri, che nelle prossime ore sarà audito per chiarire il perimetro delle sanzioni già irrogate nel corso della gara nei confronti dei due calciatori. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Tutto come previsto. Questa mattina il procuratore federale Giuseppe Chinè ha aperto un'inchiesta sullo scontro tra Ibrahimovic e Lukaku nel derby di Coppa Italia.LaFederale, invece, non ha ritenuto di chiedere l'acquisizione delle immagini. Motivo per cui, a rigor di logica (e, soprattutto, a rigor di diritto sportivo) la questione avrebbe dovuto ...Il procuratore federale Giuseppe Chiné ha aperto questa mattina un'inchiesta sullo scontro verbale tra Ibrahimovic e Lukaku durante la partita di Coppa Italia Inter-Milan della scorsa settimana. Nell' ...La Procura procede per omicidio colposo senza indagati. Il bollettino: addio a una pensionata di Castelfranco di Sotto ...