Boris: arriva la conferma sull’uscita della quarta stagione (Di lunedì 1 febbraio 2021) E’ di queste ore la conferma ufficiale circa l’uscita della quarta stagione di Boris, l’amatissima serie italiana che svela i retroscena di uno studio televisivo. A grande richiesta del pubblico tornerà in onda l’amatissima serie Boris. Già da tempo giravano numerosi rumors intorno ad un possibile ritorno della serie ed in queste ore è arrivata la conferma ufficiale. Tutto quello che c’è da sapere su Boris: La serie tv Boris è andata in onda dallo scorso 2007 fino al 2010 registrando un discreto successo. La passione del pubblico per la serie è stata poi risvegliata nel corso dell’ultimo anno quando Netflix ha deciso di riproporre sulla propria piattaforma tutte le puntate. In ... Leggi su ck12 (Di lunedì 1 febbraio 2021) E’ di queste ore laufficiale circa l’uscitadi, l’amatissima serie italiana che svela i retroscena di uno studio televisivo. A grande richiesta del pubblico tornerà in onda l’amatissima serie. Già da tempo giravano numerosi rumors intorno ad un possibile ritornoserie ed in queste ore èta laufficiale. Tutto quello che c’è da sapere su: La serie tvè andata in onda dallo scorso 2007 fino al 2010 registrando un discreto successo. La passione del pubblico per la serie è stata poi risvegliata nel corso dell’ultimo anno quando Netflix ha deciso di riproporre sulla propria piattaforma tutte le puntate. In ...

tuttoteKit : #Boris 4: arriva la conferma della quarta stagione! #Boris4 #Netflix #tuttotek - fdrp16 : RT @Maicuntent1986: AAAAAAAAAA Non vi mettete qua sotto a scrivere 'eh ma sarà una merda' 'eh ho paura' 'doveva finire allora' Nun menne f… - IGNitalia : La quarta stagione di #Boris si farà: la conferma arriva dall'attore Alberto Di Stasio. - enricoI00 : RT @Maicuntent1986: AAAAAAAAAA Non vi mettete qua sotto a scrivere 'eh ma sarà una merda' 'eh ho paura' 'doveva finire allora' Nun menne f… - GurzoBahri : RT @Maicuntent1986: AAAAAAAAAA Non vi mettete qua sotto a scrivere 'eh ma sarà una merda' 'eh ho paura' 'doveva finire allora' Nun menne f… -