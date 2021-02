Amor: il tour del gusto con Alfredo alla Scrofa (Di lunedì 1 febbraio 2021) ARRIVA Amor:LA PRIMA SOCIAL WEB SERIE PROMOSSA DA Alfredo alla Scrofa CHE RACCONTA L’AmorE PER LA CUCINA DI SETTE RISTORANTI ROMANIAI TEMPI DEL COVID Dall’1 al 7 febbraio, Alfredo alla Scrofa in occasione del National Fettuccine Alfredo Day, lancia il progetto Amor creato dagli studenti dello IED di Roma per promuovere le storie e i piatti iconici di sette celebri chef romani attraverso video story e le simpatiche espressioni romane create daRome is More. Per festeggiare e raccontare la sesta edizione del National Fettuccine Alfredo Day, il ristorante Alfredo alla Scrofa ha coinvolto un gruppo di studenti dell’Istituto Europeo di Design di Roma ... Leggi su funweek (Di lunedì 1 febbraio 2021) ARRIVA:LA PRIMA SOCIAL WEB SERIE PROMOSSA DACHE RACCONTA L’E PER LA CUCINA DI SETTE RISTORANTI ROMANIAI TEMPI DEL COVID Dall’1 al 7 febbraio,in occasione del National FettuccineDay, lancia il progettocreato dagli studenti dello IED di Roma per promuovere le storie e i piatti iconici di sette celebri chef romani attraverso video story e le simpatiche espressioni romane create daRome is More. Per festeggiare e raccontare la sesta edizione del National FettuccineDay, il ristoranteha coinvolto un gruppo di studenti dell’Istituto Europeo di Design di Roma ...

