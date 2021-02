"Alto tradimento" di Massimo Cannoletta: clamoroso, in quale trasmissione entra. Flavio Insinna che dice? (Di lunedì 1 febbraio 2021) Altissimo "tradimento" di Massimo Cannoletta? Si parla del super-campione de L'Eredità, l'uomo che ha sbancato al quiz di Rai 1 condotto da Flavio Insinna, stregando milioni di telespettatori con la sua oceanica cultura e con la sua innata simpatia (fino a quando, dopo un interminabile filotto di vittorie, ha volontariamente rinunciato al programma). Altissimo "tradimento" perché? Si scherza, ovviamente, ma ci si riferisce a un'indiscrezione che sta rimbalzando nelle ultime ore: presto, infatti, Cannoletta potrebbe trovare un nuovo ruolo in televisione (mentre, nel frattempo, colleziona ospitate in moltissimi programmi televisivi, l'ultima a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, su Rai 1). Insomma, Cannoletta popolarissimo dopo L'Eredità ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Altissimo "" di? Si parla del super-campione de L'Eredità, l'uomo che ha sbancato al quiz di Rai 1 condotto da, stregando milioni di telespettatori con la sua oceanica cultura e con la sua innata simpatia (fino a quando, dopo un interminabile filotto di vittorie, ha volontariamente rinunciato al programma). Altissimo "" perché? Si scherza, ovviamente, ma ci si riferisce a un'indiscrezione che sta rimbalzando nelle ultime ore: presto, infatti,potrebbe trovare un nuovo ruolo in televisione (mentre, nel frattempo, colleziona ospitate in moltissimi programmi televisivi, l'ultima a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, su Rai 1). Insomma,popolarissimo dopo L'Eredità ...

