10 luoghi economici dove vivere (quasi) senza lavorare (Di lunedì 1 febbraio 2021) Quanto ci manca l’attimo in cui si sceglieva la destinazione di una vacanza? Quando si prendeva la valigia, si cominciava a pensare a cosa portare. Poi si controllava la validità del passaporto prima di riporlo nella tasca interna della borsa, per essere sicure di non lasciarlo sul tavolo della cucina. Leggi su vanityfair (Di lunedì 1 febbraio 2021) Quanto ci manca l’attimo in cui si sceglieva la destinazione di una vacanza? Quando si prendeva la valigia, si cominciava a pensare a cosa portare. Poi si controllava la validità del passaporto prima di riporlo nella tasca interna della borsa, per essere sicure di non lasciarlo sul tavolo della cucina.

biondo2k : Mobilità sostenibile, Bike Economy e Cicloturismo: nascono due “luoghi privilegiati” per seguire gli sviluppi di un… - TmsBzz : @justeucitizen @emifittipaldi Ma che anche se avessimo visto Renzi frustrare un negro in un mercato di schiavi la d… - Drogba172381242 : @stebellentani @Riga_11 Nessuno lo mette in dubbio, ma in un trade off tra interessi economici di alcuni e la vita… -