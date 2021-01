Verona | Colley buca la Roma | primo gol in Serie A per l’attaccante

(Di domenica 31 gennaio 2021) Ebrimaha realizzato ilgol inA: colpo di testa vincente pergialloblù nella sfida traEbrimaha realizzato ilgol inA in occasione della sfida tra, valevole per la ventesima giornata di campionato. L’ex attaccante dell’Atalanta ha svettato sul cross dalla destra di Daniel Bessa, battendo di testa Pau Lopez. Leggi su Calcionews24.com

Ebrimaha realizzato il primo gol in Serie A: colpo di testa vincente per l'attaccante gialloblù nella sfida tra Roma eRoma ancora una volta vicina al quarto gol 57' - Triplo cambio nel: fuori Faraoni, Ilic e Zaccagni dentro Di Marco, Bessa e54' - Ottima azione della Roma: Mkhitaryan riesce a servire ...Ebrima Colley ha realizzato il primo gol in Serie A: colpo di testa vincente per l'attaccante gialloblù nella sfida tra Roma e Verona ...ROMA HELLAS VERONA PROBABILI FORMAZIONI - Si alza il sipario sul girone di ritorno della Serie A. La Roma, domenica alle ...